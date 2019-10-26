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HaberlerFutbol

Puan durumu 26 Ekim 2019! Süper Lig 9. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 9. haftasında oynanan maçlarla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'de bu akşam gözler liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor'un Gaziantep Futbol Kulübü ve liderlik iddiasını sürdüren Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında vereceği mücadelede. Haftanın maçı ise Beşiktaş Galatasaray derbisi olacak. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 26 Ekim TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu bugün oynanan maçlarla birlikte değişikliğe uğradı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği Alanyaspor göğüslerken, ikinci sırada Trabzonspor yer alıyor. Bu hafta gözler Beşiktaş - Galatasaray derbisinde olacak. Peki derbi ne zaman? TFF Süper Lig 9. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 9. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR85211810817
2.TRABZONSPOR A.Ş.84311710715
3.FENERBAHÇE A.Ş.8422138514
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK84221410414
5.BTC TURK YENİ MALATYASPOR84131810813
6.GALATASARAY A.Ş.834198113
7.DEMİR GRUP SİVASSPOR83321410412
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR8332108212
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.83231317-411
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.93241016-611
11.ANTALYASPOR A.Ş.8323915-611
12.GÖZTEPE A.Ş.82337709
13.BEŞİKTAŞ A.Ş.82331012-29
14.MKE ANKARAGÜCÜ9234613-79
15.YUKATEL DENİZLİSPOR8224710-38
16.KASIMPAŞA A.Ş.8224812-48
17.GENÇLERBİRLİĞİ8134121206
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR8044815-74

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

25.10.2019 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

26.10.2019 15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

26.10.2019 17:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

26.10.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.10.2019 14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

27.10.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR

27.10.2019 16:30 GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

27.10.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

28.10.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş.

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