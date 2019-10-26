Puan durumu bugün oynanan maçlarla birlikte değişikliğe uğradı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. hafta maçları içerisinde puan tablosunda birinciliği Alanyaspor göğüslerken, ikinci sırada Trabzonspor yer alıyor. Bu hafta gözler Beşiktaş - Galatasaray derbisinde olacak. Peki derbi ne zaman? TFF Süper Lig 9. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 9. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 5 2 1 18 10 8 17 2.TRABZONSPOR A.Ş. 8 4 3 1 17 10 7 15 3.FENERBAHÇE A.Ş. 8 4 2 2 13 8 5 14 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 4 2 2 14 10 4 14 5.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 8 4 1 3 18 10 8 13 6.GALATASARAY A.Ş. 8 3 4 1 9 8 1 13 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 3 3 2 14 10 4 12 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 8 3 3 2 10 8 2 12 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8 3 2 3 13 17 -4 11 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 3 2 4 10 16 -6 11 11.ANTALYASPOR A.Ş. 8 3 2 3 9 15 -6 11 12.GÖZTEPE A.Ş. 8 2 3 3 7 7 0 9 13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 2 3 3 10 12 -2 9 14.MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9 15.YUKATEL DENİZLİSPOR 8 2 2 4 7 10 -3 8 16.KASIMPAŞA A.Ş. 8 2 2 4 8 12 -4 8 17.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 3 4 12 12 0 6 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 8 0 4 4 8 15 -7 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

25.10.2019 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ

26.10.2019 15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

26.10.2019 17:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

26.10.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27.10.2019 14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

27.10.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR

27.10.2019 16:30 GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

27.10.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

28.10.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş.