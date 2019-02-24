Spor Toto Süper Lig 23. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray'ın Akhisar karşısında galip gelmesi, Medipol Başakşehir'in evinde ertelenen maçta Bursaspor'u yenmesi ile süper ligde şampiyonluk yarışı gitgide çekişmeli hale geliyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 23. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 15 6 2 36 11 25 51 2.GALATASARAY A.Ş. 23 13 6 4 46 24 22 45 3. BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 6 5 42 27 15 39 4.TRABZONSPOR A.Ş. 23 10 6 7 40 33 7 36 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34 6.ATİKER KONYASPOR 23 8 10 5 29 24 5 34 7.ANTALYASPOR A.Ş. 23 9 5 9 24 32 -8 32 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 8 7 8 33 34 -1 31 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 23 8 7 8 21 28 -7 31 11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 9 2 12 39 44 -5 29 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 10 7 30 30 0 28 13.MKE ANKARAGÜCÜ 23 8 3 12 22 36 -14 27 14.GÖZTEPE A.Ş. 23 8 1 14 25 32 -7 25 15. FENERBAHÇE A.Ş. 22 5 9 8 23 29 -6 24 16.BURSASPOR 23 4 12 7 19 26 -7 24 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21 18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ATİKER KONYASPOR 0 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 AKHİSARSPOR