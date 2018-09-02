Puan durumunun önemi, Süper Lig'de 4. hafta heyecanıyla birlikte katlandı. Süper Lig puan durumu şimdiden şampiyonluk yarışında kimlerin öne çıkacağına dair ipuçları veriyor. Geçen senenin şampiyonu Galatasaray dün Trabzonspor karşısında büyük bir yenilgi aldı. Sarı kırmızılılar şu anda maç fazlasıyla puan cetvelinde lider durumda. Ancak Başakşehir, Beşiktaş ve Kasımpaşa'da bu akşamki maçları liderlik için oynayacak. İşte Süper Lig 4. hafta güncel puan durumu ve maç fisktürü...

PUAN DURUMU (4. HAFTA)

Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 4 3 0 1 10 5 5 9 2.KASIMPAŞA A.Ş. 3 3 0 0 8 3 5 9 3.KAYSERİSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8 4.ATİKER KONYASPOR 4 2 2 0 8 6 2 8 5.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 1 1 9 5 4 7 6.EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 2 1 1 4 2 2 7 7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 2 0 1 6 3 3 6 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 0 1 7 5 2 6 9.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 1 1 5 5 0 4 10.ANTALYASPOR A.Ş. 3 1 1 1 6 7 -1 4 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 1 2 3 7 -4 4 12.FENERBAHÇE A.Ş. 4 1 0 3 4 6 -2 3 13.GÖZTEPE A.Ş. 4 1 0 3 2 5 -3 3 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 1 0 3 1 9 -8 3 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2 16.BURSASPOR 3 0 2 1 2 3 -1 2 17.AKHİSARSPOR 4 0 2 2 4 7 -3 2 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (4. HAFTA FİKSTÜR)

31.08.2018 21:45 EVKUR YENİ MALATYASPOR 0 - 1 ATİKER KONYASPOR

01.09.2018 19:15 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 3 KAYSERİSPOR

01.09.2018 19:15 AKHİSARSPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

01.09.2018 21:45 TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 0 GALATASARAY A.Ş.

01.09.2018 21:45 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

02.09.2018 19:15 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

02.09.2018 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

02.09.2018 21:45 ANTALYASPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

02.09.2018 21:45 BURSASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

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