Putin, BAE lideri Nahyan'la görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Giriş: 02.03.2026 - 15:05 Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.
BAE, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerine saldırılar başlatmış, İran füzeleri Dubai'yi de hedef almıştı.
