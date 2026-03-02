Canlı
        Putin, BAE lideri Nahyan'la görüştü | Dış Haberler

        Putin, BAE lideri Nahyan'la görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        Putin, BAE lideriyle görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.

        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum! Haberi Görüntüle

        BAE, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerine saldırılar başlatmış, İran füzeleri Dubai'yi de hedef almıştı.

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

