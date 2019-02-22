Füze konuşlandırma konusunda ilk adımı Rusya'nın atmayacağını belirten Putin, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu. Putin, ABD'nin füze konuşlandırması durumunda Rusya'nın da benzer adımı atacağını ifade etti. Putin "Onlar ilk önce füzelerle ilgili kendileri sinsi planlar geliştiriyor ve ardından çıkıp Rusya'yı ihlalle suçlayarak çekileceklerini açıklıyorlar. Bunu kabul edemeyiz. Rusya Avrupa'da orta menzilli nükleer silahlar konusunda olabilecek her türlü gelişmeye karşılık verecektir. Bununla birlikte Rusya sadece füzelerin konuşlandırıldığı ülkeleri değil bu kararın alındığı toprakların da kendisini de hedef alacaktır" dedi.

"SELFIE Mİ ÇEKECEĞİMİZİ SANDINIZ?"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Putin'in "ABD, Avrupa'ya orta menzilli füzeler konuşlandırırsa yanıt vermek zorunda kalırız" açıklamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendiren NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet'e alaycı bir dille yanıt verdi.

Zaharova, "Hemen neden böyle gerginleştiniz? Tam bir yıl önce Batılı partnerler en yeni silahların bulunduğu ‘Rus çizgi filmlerden' dolayı endişe duyulmaması gerektiğini, Kremlin'in blöf yaptığını söylüyordu. Şimdiyse herkes birdenbire aydınlandı ve hatta objektifin kime dönük olduğu konusunda fal bakmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"NATO'nun genişlemesinden, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasından, Batı'nın bağımsız ülkelerin içişlerine bitmek tükenmek bilmeyen müdahalelerinden sonra Avrupa'daki ABD'li birliklerin artırılmasından sonra onlarla selfie çekeceğimizi mi sandınız?"