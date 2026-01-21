Habertürk
        PwC, 29. Küresel CEO Araştırması sonuçlarını açıkladı

        PwC, 29. Küresel CEO Araştırması sonuçlarını açıkladı

        PwC'nin her yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında duyurulan 29. Küresel CEO Araştırması'na göre, iş dünyası liderlerinin gelir artışı beklentileri, yapay zekâ yatırımlarının henüz tam anlamıyla kazanca dönüşmemesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle son beş yılın en düşük seviyesine geriledi

        Giriş: 21.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:46
        PwC, 29. Küresel CEO Araştırması sonuçlarını açıkladı
        Türkiye dahil 95 ülkeden 4.454 CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, CEO’ların yalnızca yüzde 30’unun önümüzdeki 12 ayda şirketlerinin gelir büyümesine çok güvendiğini ortaya koyuyor. Bu oran 2025’te yüzde 38 düzeyindeydi.

        "Dönüşümün hızı, stratejinin önüne geçmemeli"

        Araştırma sonuçlarını değerlendiren PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu şunları söyledi: “29. Küresel CEO Araştırmamız, iş dünyasının bir 'bekle-gör' döneminden ziyade 'hızlı adaptasyon' sınavı verdiğini gösteriyor. Türkiye’deki CEO’larımızın gelir büyümesine olan güveninin yüzde 24’e gerilemesi, makroekonomik belirsizliklerin ve teknolojik dönüşüm baskısının bir yansıması. CEO’ların yüzde 42’sinin dile getirdiği 'hız' endişesi, yapay zekâ yatırımlarının somut bir büyüme motoruna dönüşmesi için doğru liderlik ve yetkinlik dönüşümüyle yönetilmelidir. Belirsizlik çağında fark yaratacak olan; sadece teknolojiye yatırım yapmak değil, bu teknolojiyi operasyonel çeviklikle birleştirip sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürebilmektir.”

        "CEO’ların teknolojik hız karşısında “Dönüşüm” kaygısı"

        Araştırma CEO’ların teknolojik değişim hızı karşısında ciddi bir baskı hissettiğini gösteriyor. Küresel CEO’ların yüzde 42’si “iş süreçlerimizin yapay zekâ dahil teknolojik değişimin hızına ve kapsamına yetişecek kadar hızlı dönüşüp dönüşmediği” sorusunu en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. Ayrıca, yüzde 24’ü inovasyon kapasitelerinin belirsiz bir geleceğe hazır olup olmadığını sorgularken, yüzde 19’u şirketlerinin orta ve uzun vadede ayakta kalmasını sağlayacak adımların yeterliliğinden emin olmadığını ifade ediyor.

        Yapay zekânın finansal sonuçlara yansıması sınırlı düzeyde

        Yapay zekâ (YZ) kullanımı yaygınlaşsa da finansal sonuçlara yansıması dünya genelinde henüz başlangıç aşamasında ve sınırlı düzeyde. Küresel olarak CEO’ların yüzde 30'u YZ yatırımlarından henüz net bir geri dönüş alamadığını belirtiyor. Hem maliyet tasarrufu hem de gelir artışını aynı anda başaran "lider" şirketlerin oranı ise küresel ölçekte yüzde 12’ düzeyinde kalmış durumda.

        CEO’lar için tehditlerde siber güvenlik, enflasyon ve jeopolitik gerilimler başı çekiyor

        Önümüzdeki 12 aya ilişkin risk algısında CEO’lar için siber riskler (yüzde 30), enflasyon (yüzde 25) ve jeopolitik gerilimler (yüzde 23) en büyük tehditler olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, gümrük tarifeleri de (yüzde 20) CEO’lar için önemli bir endişe kaynağı olarak çıkıyor. Gümrük tarifeleri konusunda ise, en fazla Çin (yüzde 28) ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (yüzde 22) CEO’lar etkileneceğini belirtiyor. Öte yandan, CEO’ların yüzde 29’u gümrük tarifelerin kâr marjlarını azaltacağını söylüyor. Son 12 ayda küresel CEO'ların yüzde 33'ü veri kullanımı ve gizliliği, yüzde 29'u ise yapay zekâ güvenliği veya "Sorumlu Yapay Zekâ" konularında paydaşlarından (müşteri, yatırımcı vb.) gelen güven odaklı sorularla karşılaştığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, liderlerin yüzde 20’si yükselen ticaret tarifelerinden endişe duyduğunu belirtiyor.

