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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Q Yatırım Bankası'nın yeni Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Q Yatırım Bankası'nın yeni Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu oldu

        Q Yatırım Bankası'nın Genel Müdürlüğü Görevine kasım itibarıyla Mehmet Aydoğdu getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:32
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        Q Yatırım Bankası'nın yeni Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu oldu
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        Q Yatırım Bankası’nın Genel Müdürlüğü Görevine Mehmet Aydoğdu geldi.

        Habertürk'e özel açıklama yapan Aydoğdu, "Denizbank'ta Hakan Ateş ile birlikte çok büyük projelere imza attık, Türkiye ekonomisine yaklaşık 30 milyar dolarlık bir katkıda bulunduk. Aynı şekilde Q Yatırım Bankası'na da büyüteceğiz, 3 yılda 5-6 milyar dolarlık bilanço hedefimiz var. Çok heyecanlıyım. Kendimi yeni şube müdürlüğüne atanmış genç bir bankacı gibi hissediyorum" dedi.

        Finans sektöründe olan Mehmet Aydoğdu, Q Yatırım Bankası Genel Müdürlüğünün yanı sıra finans alanında hizmet veren diğer grup şirketlerini de yönetecek.

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        Mehmet müdürlüğüne ek olarak, gruba bağlı finans şirketleri, Allbatross Portföy Yönetimi, Allbatross Yatırım, Allbatross GSYO ve Bien Finans Faktoring’i de yönetecek.

        Finans sektöründeki stratejik büyümesini sürdüren Q Yatırım Holding’e bağlı şirketler grubunda bulunan Mehmet Aydoğdu Q Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü ve Allbatross Portföy Yönetimi, Allbatross Yatırım, Allbatross GSYO ve Bien Finans’tan oluşan finans grubunun da liderliğini üstleniyor.

        Kasım itibarıyla genel müdür olarak görevine başlayacak olan Mehmet Aydoğdu, bu şirketlerin stratejik yönelimlerini belirleyerek, sektörlerindeki büyüme hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

        MEHMET AYDOĞDU KİMDİR?

        Mehmet Aydoğdu, 30 yıllık iş hayatının 28 yılını bankacılık sektöründe geçirmiştir. 23 Yıldır Denizbank bünyesinde çalışmakta olan Aydoğdu, 7 yıl şube müdürlüğü, 2 yıl grup müdürlüğü sonrasında14 yıl Genel Müdür Yardımcısı olarak Denizbank’ta çok büyük projelere imza atmıştır.

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