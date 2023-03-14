Süper Lig'e verilecek milli arada Galatasaray, hazırlık maçında Qarabağ FK ile kozlarını paylaşıyor. Gün itibariyle Galatasaray tarafından açıklanan ve gelirinin depremzede vatandaşlarımıza aktarılacağı hazırlık maçına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...