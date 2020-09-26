QNBEYOND 2'inci dönen mezunlarını verdi

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QNBEYOND Hızlandırma Programı 2'inci dönemi YouTube üzerinden online olarak düzenlenen 'Demo Day' etkinliği ile son buldu.

Programa katılan 11 girişimin yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluştuğu Demo Day'de, iş birlikleri ve büyüme oranlarının paylaşıldığı belirtildi.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın ikinci dönemine katılan 11 girişim, QNB Finansbank ile iş birliğine imza atılan 7 girişimin ve devam eden PoC (Kavram Kanıtlama Çalışması) adedi 4 olarak açıklandı. Demo Day'de girişimlerin, ciro ve müşteri sayısındaki büyüme oranları, yayına giren ürünleri, yaptıkları ilk satışlar, alınan lisans ve gidilen iş ortaklıkları gibi konular dikkat çekti.

Üçüncü dönem başvuruları Demo Day ile aynı gün açılan QNBEYOND Hızlandırma Programı'na girişimcilerin 26 Eylül 2020 itibariyle başvuru yapabilecekleri bertildi.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nda yer alan 11 girişim ise, Akıllı Param, İkas, Kamion, Lagom, Midas, MindBehind, NavlunGO, Piple, Varco, Workiom ve YapıRadar.com olarak açıklandı.