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Haberler Kısayol Aile R ile Başlayan Kız İsimleri: R Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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R ile başlayan kız isimleri: R harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

R ile başlayan kız isimleri, Türkiye’de en çok kullanılan isimlerin yer aldığı önemli bir kategoridir. Rumeysa, Ravza, Rabia ve Rahşan başta olmak üzere herkesin aşina olduğu isimlerin yer aldığı R harfi ile başlayan kız bebek isimleri, anne-baba adayları tarafından araştırılan konular arasındadır. Dünyaya gelecek bebekleri için isim arayışına giren ebeveynler, R ile başlayan popüler ve modern isimlere öncelik tanımaktadır. Diğer yandan klasik ve geleneksel isimleri de tercih eden aileler bulunmaktadır.

R ile Başlayan Kız İsimleri: R Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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R ile Başlayan Kız İsimleri

Bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışan anne-baba adayları, hamilelik süresi boyunca derin bir araştırma yapıyor. İsim bulma aşaması hem keyifli ve eğlenceli hem de kafa karıştırıcı bir süreçtir. Bazı aileler bebekleri için tek bir isim tercih ederken, pek çok aile ise günümüzde bebeklerine iki isim vermektedir. Birbirinden güzel isimlerin yer aldığı R ile başlayan isimler arasından bir tercih yapmayı düşünüyorsanız sizler için hazırladığımız içeriği inceleyebilirsiniz. İşte R ile başlayan kız bebeği isim önerileri...

R Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Rabia:Dördüncü
  • Radife:Bir yıldızın yakınında bulunan bir diğer yıldız
  • Radiye:Kabullenen, rızası olan
  • Rafiha:Bolluk içinde yaşayan kişi
  • Ragibe:Rağbet eden
  • Rahel: Yusuf ve Bünyamin’in annesinin adı
  • Rahime:Acıyan, bağışlayan
  • Rahiye:Bal arısı
  • Rahmiye:Koruyan ve esirgeyen
  • Rahşan:Parlak, parlayan, parıltı
  • Raife:Acıyan, esirgeyen, merhamet sahibi
  • Rakibe:Herhangi bir alanda üstünlük sağlamak isteyenler
  • Rana:Güzel, hoş görünen, zarif, parlak
  • Ranya:1) İnce bakışlı. 2) Kraliçe.
  • Raşide:Akıllı, ergin olan
  • Ravza: Cennette bir bahçe
  • Rayiha:Koku
  • Razber:Nisan ayı
  • Raziye:Boyun eğen, razı gelen
  • Refah:Bolluk, rahatlık içinde olan
  • Refika:Kadın eş, yoldaş, arkadaş
  • Reha: Kurtulma, kurtuluş. 2. Bolluk, genişlik.
  • Rehnüma:Yol gösterici kişi
  • Rekin:Gururlu ve ağırbaşlı
  • Remziye:İşaret ile ilgili
  • Rena:Bakılan, göze çarpan, ilgi gören
  • Renan:Çok ses çıkaran, inleyen
  • Rengin:Renkli, boyalı, güzel
  • Renk:Işığın cisimlere verdiği görüntü niteliği
  • Resmiye:Resmi anlamında
  • Reşik:Göz bebeği.
  • Reva:Yerinde, uygun
  • Revna:Güneş ışığında parıldayan su damlası anlamında
  • Reyhan:Fesleğen
  • Reyna:Bir daha, tekrar
  • Reyyan:Suya doymuş, bahtı açık
  • Rezan:Onurlu ve ağırbaşlı olan
  • Rezzan:Ağırbaşlı kişi
  • Riva:Suya doymuş olan
  • Rojbin:Aydınlık olan, gün kokusunda
  • Rojda:Gün doğumu
  • Rojin:Güneş ışığı, aydınlık, parlaklık
  • Roman:Uzun öykü, uzun hikâye
  • Rosa:Gül rengi
  • Roza:Pembe elmas
  • Rozerin:Güneşin doğuşu, güneş sarısı
  • Ruhan:Güzel kokulu kadın
  • Ruhfeza:Ruha canlılık katan
  • Ruhinur:Yüzü nurlu kimse
  • Ruhişen:Şen ruhlu kişi
  • Ruhiye:Ruhla ilgili
  • Ruhsar:Yanak, yüz
  • Ruhşen:Neşeli, mutlu kimse
  • Rukiye:Büyüleyici, sihirli, efsun
  • Ruya / Rüya:Düş, uyku esnasında görülen görüntü
  • Ruziye:Gündüz
  • Rüçhan:Üstünlük, üstün olan
  • Rüksan: yüzyıl İran efsanevi prensesi
  • Rümeysa / Rumeysa:Büyük yıldız, 2. Bir sahabe adı
  • Rüveyda:Hoş, nazik ve ince olan
  • Rüveyda / Ruveyde:Yavaş yavaş. 2 İnce ve nazik kişi
  • Rüyet:Görme. Kalp gözüyle gören kişi
  • Rüzgâr:Esinti, esen, yel

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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