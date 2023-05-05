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R ile Başlayan Kız İsimleri

Bebekleri için en doğru ismi bulmaya çalışan anne-baba adayları, hamilelik süresi boyunca derin bir araştırma yapıyor. İsim bulma aşaması hem keyifli ve eğlenceli hem de kafa karıştırıcı bir süreçtir. Bazı aileler bebekleri için tek bir isim tercih ederken, pek çok aile ise günümüzde bebeklerine iki isim vermektedir. Birbirinden güzel isimlerin yer aldığı R ile başlayan isimler arasından bir tercih yapmayı düşünüyorsanız sizler için hazırladığımız içeriği inceleyebilirsiniz. İşte R ile başlayan kız bebeği isim önerileri...

R Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Rabia: Dördüncü

Dördüncü Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir diğer yıldız

Bir yıldızın yakınında bulunan bir diğer yıldız Radiye: Kabullenen, rızası olan

Kabullenen, rızası olan Rafiha: Bolluk içinde yaşayan kişi

Bolluk içinde yaşayan kişi Ragibe: Rağbet eden

Rağbet eden Rahel: Yusuf ve Bünyamin’in annesinin adı

Yusuf ve Bünyamin’in annesinin adı Rahime: Acıyan, bağışlayan

Acıyan, bağışlayan Rahiye: Bal arısı

Bal arısı Rahmiye: Koruyan ve esirgeyen

Koruyan ve esirgeyen Rahşan: Parlak, parlayan, parıltı

Parlak, parlayan, parıltı Raife: Acıyan, esirgeyen, merhamet sahibi

Acıyan, esirgeyen, merhamet sahibi Rakibe: Herhangi bir alanda üstünlük sağlamak isteyenler

Herhangi bir alanda üstünlük sağlamak isteyenler Rana: Güzel, hoş görünen, zarif, parlak

Güzel, hoş görünen, zarif, parlak Ranya: 1) İnce bakışlı. 2) Kraliçe.

1) İnce bakışlı. 2) Kraliçe. Raşide: Akıllı, ergin olan

Akıllı, ergin olan Ravza: Cennette bir bahçe

Rayiha: Koku

Koku Razber: Nisan ayı

Nisan ayı Raziye: Boyun eğen, razı gelen

Boyun eğen, razı gelen Refah: Bolluk, rahatlık içinde olan

Bolluk, rahatlık içinde olan Refika: Kadın eş, yoldaş, arkadaş

Kadın eş, yoldaş, arkadaş Reha: Kurtulma, kurtuluş. 2. Bolluk, genişlik.

Kurtulma, kurtuluş. 2. Bolluk, genişlik. Rehnüma: Yol gösterici kişi

Yol gösterici kişi Rekin: Gururlu ve ağırbaşlı

Gururlu ve ağırbaşlı Remziye: İşaret ile ilgili

İşaret ile ilgili Rena: Bakılan, göze çarpan, ilgi gören

Bakılan, göze çarpan, ilgi gören Renan: Çok ses çıkaran, inleyen

Çok ses çıkaran, inleyen Rengin: Renkli, boyalı, güzel

Renkli, boyalı, güzel Renk: Işığın cisimlere verdiği görüntü niteliği

Işığın cisimlere verdiği görüntü niteliği Resmiye: Resmi anlamında

Resmi anlamında Reşik: Göz bebeği.

Göz bebeği. Reva: Yerinde, uygun

Yerinde, uygun Revna: Güneş ışığında parıldayan su damlası anlamında

Güneş ışığında parıldayan su damlası anlamında Reyhan: Fesleğen

Fesleğen Reyna: Bir daha, tekrar

Bir daha, tekrar Reyyan: Suya doymuş, bahtı açık

Suya doymuş, bahtı açık Rezan: Onurlu ve ağırbaşlı olan

Onurlu ve ağırbaşlı olan Rezzan: Ağırbaşlı kişi

Ağırbaşlı kişi Riva: Suya doymuş olan

Suya doymuş olan Rojbin: Aydınlık olan, gün kokusunda

Aydınlık olan, gün kokusunda Rojda: Gün doğumu

Gün doğumu Rojin: Güneş ışığı, aydınlık, parlaklık

Güneş ışığı, aydınlık, parlaklık Roman: Uzun öykü, uzun hikâye

Uzun öykü, uzun hikâye Rosa: Gül rengi

Gül rengi Roza: Pembe elmas

Pembe elmas Rozerin: Güneşin doğuşu, güneş sarısı

Güneşin doğuşu, güneş sarısı Ruhan: Güzel kokulu kadın

Güzel kokulu kadın Ruhfeza: Ruha canlılık katan

Ruha canlılık katan Ruhinur: Yüzü nurlu kimse

Yüzü nurlu kimse Ruhişen: Şen ruhlu kişi

Şen ruhlu kişi Ruhiye: Ruhla ilgili

Ruhla ilgili Ruhsar: Yanak, yüz

Yanak, yüz Ruhşen: Neşeli, mutlu kimse

Neşeli, mutlu kimse Rukiye: Büyüleyici, sihirli, efsun

Büyüleyici, sihirli, efsun Ruya / Rüya: Düş, uyku esnasında görülen görüntü

Düş, uyku esnasında görülen görüntü Ruziye: Gündüz

Gündüz Rüçhan: Üstünlük, üstün olan

Üstünlük, üstün olan Rüksan: yüzyıl İran efsanevi prensesi

yüzyıl İran efsanevi prensesi Rümeysa / Rumeysa: Büyük yıldız, 2. Bir sahabe adı

Büyük yıldız, 2. Bir sahabe adı Rüveyda: Hoş, nazik ve ince olan

Hoş, nazik ve ince olan Rüveyda / Ruveyde: Yavaş yavaş. 2 İnce ve nazik kişi

Yavaş yavaş. 2 İnce ve nazik kişi Rüyet: Görme. Kalp gözüyle gören kişi

Görme. Kalp gözüyle gören kişi Rüzgâr:Esinti, esen, yel

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