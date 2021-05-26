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Rabbena duası anlamı nedir? Rabbena atina ve Rabbenafirliğ duası Türkçe okunuşları

İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetlerin halk arasında dua olarak okunması sık rastlanır bir durum. Bakara suresinin ayetlerinden biri olan Rabbena duaları oldukça sık okunan namaz dualarından biri. Rabbena duası anlamı ve fazileti nedir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Rabbena atina ve Rabbenafirliğ duası Türkçe ve arapça okunuşları

Rabbena duası anlamı nedir? Rabbena atina ve Rabbenafirliğ duası Türkçe okunuşları

Rabbena Atina ve Rabbenafirliğ dualarının anlamları ve okunuşları merak konusu oldu. Her namazdan sonra okunanan Rabbena dualarının türkçe okunuşları, duayı ezberlemek isteyenler tarafından araştyırılıyor. Bilindiği gibi Rabbena atina duası aslında Bakara suresinin ayetlerinden biri. Rabbena duasının anlamını haberimizde bulabilirsiniz...

RABBENA ATİNA DUASI OKUNUŞU

Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

RABBENA ATİNA DUASI ANLAMI

"Ey rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru"

RABBENAFİRLİĞ DUASI OKUNUŞU

Rabbenafirliğ duası İbrahim suresinin 41. ayetidir.

"Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

RABBENAFİRLİĞ DUASI ANLAMI

"Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla."

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