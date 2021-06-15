Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, Radamel Falcao'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle antrenmanda yer almadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık ekibimiz tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı" ifadelerine yer verildi.