Rafa Silva'nın menajeri Joao Araujo'dan olay sözler: Beşiktaş'ta rahatsız eden şeyler vardı!

Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılarak Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'nın durumu ve yaşananlar hakkında menajeri Joao Araujo'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

İşte Joao Araujo'nun maisfutebol'e yaptığı açıklamalar:

"Beşiktaş'ta kısa süre içinde üç başkan mı değişti?"

- Şu anki başkan üçüncü başkan. Ve burada işler daha da farklılaşmaya başladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ayrıldı ve Solskjaer geldi, o da daha sonra ayrıldı ve şu anki teknik direktör göreve başladı. Brad Friedel, sportif direktör de ayrıldı. Dediğim gibi, onun tüm referansları ayrıldı ve kulübe başka insanlar geldi. Ve Rafa'yı yıpratmaya başlayan bazı olaylar yaşanmaya başladı. Ta ki Ekim 2025'te Türkiye'ye gidip mevcut başkanla ilk görüşmemi yapana kadar. Rafa bana şöyle dedi: "Bu insanlarla uyuşamıyorum. Ve uyuşamadığımı söyleyen ben olduğum için sorunlu olan benim. Buradan ayrılmam lazım. Lütfen ayrılmam için gerekli işlemleri yap." Bu, ayrılmaya karar verdiği andı.

REKLAM "BİR NOKTADA 'YAPAMAYACAĞIM' DEDİ" "Rafa bu sezona Beşiktaş'ın kariyeri için doğru bir seçim olduğuna inanarak mı başladı?" - Sezona birçok şeyden çok memnuniyetsiz başladı ama sözleşmesi vardı, sezon önündeydi ve çalışmaya devam etmesi gerekiyordu ama bir noktada artık yapamayacağını söyledi. Konuştuk ve iyi bir dertleşmenin ardından, onun hayatını düzeltmesi ve bir çözüm bulması gerektiğini anladım. "Onu memnuniyetsiz bırakan şeyler tam olarak nelerdi? Yönetimdeki istikrarsızlık mı? Teknik ekipteki değişiklikler mi? Takımın kötü sonuçları ve Avrupa'da erken elenmesi mi? Rafa'nın yakın ilişkisi olduğu Joao Mario'nun ayrılığı mı?" - Hepsi bir aradaydı. Yaşanan bir dizi olay onu çok memnuniyetsiz hale getirdi ve kulüpten ayrılmak istedi ama şunu vurgulamak isterim ki, onun isteği hiçbir zaman "Buradan ayrılıp Benfica'ya gideceğim" şeklinde olmadı. O zamanlar böyle bir olasılık yoktu. Benfica ile tek bir görüşme bile olmamıştı. İlk görüşme 2025'te bile olmadı. Rafa memnuniyetsizdi ve ayrılmak istiyordu. Hepsi bu. REKLAM "ARALIK SONUNA KADAR OYNATMAYA ÇALIŞTILAR" "Rafa'nın son maçı Kasım başında (2 Kasım'da Fenerbahçe ile) oynandı ve 15 Kasım'da Joao Araujo, çıkan bazı haberleri yalanlamak ve Beşiktaş'ın başkanı ve teknik direktörünün söylediklerine yanıt vermek için bir açıklama yaptın. O ana kadar durum hakkında hiç kamuoyuna açıklama yapmamıştın..." - Rafa'yı savunmak için bir açıklama yapmak zorunda hissettim, böylece başkanla aramızda konuşulan bazı noktaları netleştirmek istedim. Açıklamanın ilkinden sonuncusuna kadar tüm noktalarını daha önce başkana iletmiştim. O, Rafa'nın en azından aralık sonuna kadar oynamasını sağlamaya çalıştı. "Ara transfere kadar mı?" - Evet. Ve ara transferde bir çözüm bulacağımızı söyledi. Ancak Ekim sonunda yaptığımız konuşmadan Fenerbahçe maçına kadar olan sürede, Rafa'yı daha da rahatsız eden bazı olaylar yaşandı. Kulüp içindeki bazı kişilerin davranışları nedeniyle bana şöyle dedi: "Üzgünüm ama artık oynayamam. Artık oynamayacağım, olan biten her şeyden rahatsızım ve buraya uyum sağlayamıyorum. Bu sorunu çözmeliyiz." "TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI RAHATSIZ ETTİ" "Türk basını, Rafa'nın başkanla ara transfere kadar oynamayı kabul ettiğini, ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini yazdı..." REKLAM - Başkan, yıl sonuna kadar oynamasını istedi, ancak bu arada bazı olaylar onu çok rahatsız etti. - Neyi kastediyorsunuz? - Örneğin, teknik direktörün açıklamaları ve daha fazlası. Onu çok rahatsız eden ve benim onlarla tekrar konuşmamı gerektiren şeyler. Kulüp içindeki kişiler arasında açık bir iletişim eksikliği vardı. "Kulüp çalışanları ile Rafa arasında mı?" - Hayır. Sadece kulüp çalışanları arasında. Fenerbahçe maçı öncesinde, ayrılık konusunda bir anlaşma yapmak için bir görüşme yaptık, ancak bu anlaşma sonuçlanmadı.

"SONRA BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖR BASIN TOPLANTISI YAPTI" "Bu ayrılık anlaşması neydi?" - O andan itibaren Rafa'nın hayatını çözebilmemiz için bir şey. Onun durumunu çözüp kulüpten ayrılması ve başka bir kulübe gitmesi için çalışmamı sağlayacak belirli koşullar ama bir anlaşmaya varamadık. Yanılmıyorsam, bir perşembe günüydü ve sonra başkanın teknik direktörle birlikte düzenlediği basın toplantısı vardı. REKLAM "Bu toplantıda şantaj yaptığın iddia edildi..." - Benim tarafımdan hiçbir şantaj yapılmadı. "AYRILIK İÇİN 15 MİLYON EURO İSTEDİLER" "Peki o zaman neden bir anlaşmaya varılamadı?" - Konuşma, bonservis hakkında tartışırken sona erdi. Onlar bir bonservis istiyorlardı ve ben de "Üzgünüm, ama bu fiyat için hiçbir taahhütte bulunamam. Hiçbir anlaşma yapmayalım, işleri akışına bırakalım ve konuşmaya devam edelim." "Beşiktaş'ın Rafa'nın ayrılması için istediği 15 milyonu mu kastediyorsunuz?" - Evet. Rafa'nın futbol oynamaya devam edebilmesi için Beşiktaş'a 15 milyon euro ödemesi gerektiğini belirten bir belge imzalamasını istediler. Böyle bir durumu garanti edecek bir iş yapamayacağımı söyledim. Rafa 32 yaşındaydı ve temelde ya o ya da bir kulüp, kariyerine yeni bir kulüpte devam edebilmesi için 15 milyon euro ödemek zorundaydı. İşte o zaman en iyisinin konuşmaya devam edip bundan sonra ne olacağını görmek olduğunu söyledim. Ertesi gün, kulübün basın toplantısını duyuran bir açıklamasıyla şaşırdık. REKLAM "Neden şaşırdınız?" - Çünkü konuşmamız her zaman profesyonel, dostane ve sakin geçmişti. Hiçbir zaman tehditler olmadı. "O basın toplantısına kadar durumun nispeten barışçıl bir şekilde çözüleceğini mi düşünüyordunuz?" - Evet, ama kulüp, belki de siyasi ve medyatik bir strateji olarak, bir tavır alması gerektiğini düşündü ve bunun bir tavır alma şekli olduğunu anladı. Taraftarların gözünde zayıf görünmemek için de böyle yaptığını düşünüyorum. Ancak bunun taraflar arasındaki sorunları çözmek için en iyi yol olup olmadığı tartışılabilir. Kesin olan şey, bizi çok kötülediler ve Rafa'nın ayrılma kararının doğru olduğuna daha da ikna olmasını sağladılar. Rafa'nın sunduğu argümanlar ve Onsoccer ile benimle olan geçmişi nedeniyle, Rafa'nın açıklamadaki koşulsuz savunmamızı hak etti.

REKLAM "ASLINDA RAFA, BAŞKANA İÇİNİ DÖKTÜ" "Türkiye'de Rafa'nın bir toplantıda kariyerini sonlandırma olasılığını kabul ettiğini yazanlar oldu, ancak bu haber basın açıklamasında yalanlandı." - Olan şey bir içini dökmeydi: "İşleri bu şekilde yürütürseniz, beni kariyerimi sonlandırmaya zorluyorsunuz." Bunun nedeni, Beşiktaş'ın onu serbest bırakmak için talep ettiği 15 milyon avro idi. Rafa, bunu yapmamalarını istedi, kulüpte kendini iyi hissetmediğini, ayrılmak istediğini tekrar söyledi ve nedenlerini açıkladı. Durum bundan ibaretti: bir içini dökme. "Ama size soruyorum: en kötü ihtimalle, Beşiktaş'ta bir buçuk yıl daha potansiyel olarak oynamadan "rehin" kalması, onun düşündüğü bir olasılık mıydı?" - Hayır. Kesinlikle hayır. Ve böyle bir senaryoyu hayal bile edemezdik. "SIRTINDA AĞRI VARDI, MR'DA ÇIKMADI" "Tüm bu süreç boyunca, Rafa sırtında sorunlar olduğunu iddia etti ve Beşiktaş, yapılan muayenelerde hiçbir şey tespit edilmediğini açıkladı." - Beşiktaş aksini açıkladı. Bu muayeneyi yapmasını isteyen kulüp olduğunu söyledi. Ama öyle değildi. Rafa, sırtındaki sorunu hissettiği için MR çekilmesini istedi ve olan biten her şeyin ortasında, birçok kez yaptığı gibi kendini feda etmeye devam etmemesi ve sırtını iyileştirmek için tedavi olması gerektiğini anladı. Bunun kanıtları da var. REKLAM "Peki MR'ın sonucu neydi?" - Gerçekten de bir şey çıkmadı. Hatta fıtık olduğunu düşünmüştük, ama çıkmadı. Bana söylenen, bu durumun kişisel olarak değerlendirilmesi gerektiği ve başka tür testler yapılması gerektiğiydi. Ama tedavi edildi. Tıbbi departman ve kulüp personeli Rafa'ya her zaman çok iyi davrandı, o kadar ki kulüpten veda yazısında personele ve eski takım arkadaşlarına teşekkür etti. Ona her zaman kusursuz davrandılar ve bazı kişilerle iyi ilişkiler kurdu. Tedavi gördükten sonra, sahada koşarak rehabilitasyon dönemine girdi ve ardından teknik direktörün emrine girdi. Hatta bir maça çağrıldı. "Hatırlıyorum, o maçın sonunda, Noel'den kısa bir süre önce, teknik direktör yedek kulübesinden çıkmayan Rafa'yı çok eleştirdi: antrenmanlarda 10 üzerinden 0 puan aldığını ve oynamak için minimum koşulları sağlamadığını söyledi." REKLAM - Bu bir çelişkiydi. "Oynamak için koşulları sağlamayan bir oyuncuyu kadroya çağırma kararını nasıl yorumladınız? Sizce Rafa'yı kendi taraftarlarının önünde, ev sahibi takımın maçında rahatsız bir durumda bırakmak istediler mi?" - Bu, benim hiç anlamadığım bir iletişim şekliydi. Ama tamamen mantıksızdı. Bunlar onun sözleriydi ve bu tür sözler kesinlikle insanları birbirine yaklaştırmaz. "Süreç Ekim sonundan Benfica'ya transfer olana kadar sürdü. Bu süre zarfında Türkiye'ye kaç kez gittiniz?" - Birçok kez. Beş veya altı kez. İlk seferinde yaklaşık on gün kaldım. Diğer seferlerde de birkaç gün kaldım. "Joao veya Rafa hiç kendilerini güvensiz hissettiler mi?" - Asla. Hiç böyle bir şey hissetmedik ve bu tür tehditler de olmadı. Taraftarlar, dediğim gibi, Rafa'ya her zaman çok sevgi dolu davrandılar.

"TARAFTARLAR, RAFA'DA KENDİLERİNİ GÖRDÜLER" "Rafa'nın arabasının yanında koşarak ona Beşiktaş'ta kalması için yalvaran taraftarın ünlü olayı var..." REKLAM - O sırada benimle telefonda konuşuyordu. İnsanlar ona karşı her zaman inanılmaz, dostça ve sevgi dolu davrandılar, bu zor süreçte bile. O da hiç değişmedi, çünkü orada olanlar bir şeydi ama personel, takım arkadaşları ve taraftarlarla olan ilişkisi her zaman iyiydi. "Beşiktaş Kulübü ve gazetelerin ona karşı agresif tutumu göz önüne alındığında, taraftarların Rafa'ya karşı toplu olarak tavır almamış olmaları sizi şaşırtmıyor mu? Genellikle bir oyuncu ayrılmak istediğinde böyle olur..." - Benim yorumum ve anlamaya çalıştığım kadarıyla, taraftarlar Rafa'da kendilerini temsil eden birini gördüler: sahada her şeyi veren, topu ileriye taşıyan, gerekirse son ana kadar savunma yapan ve asla pes etmeyen birini. Rafa'nın tavırlarına çok özdeşleştiler. Oraya geldi ve onların kalbini kazandı. "OCAK AYINDA İŞLER DEĞİŞTİ" "Beşiktaş ile işlerin olumlu yönde gelişmeye başladığını ve her şeyin çözüleceğini ne zaman hissettiniz?" - Ocak ayında, belki de ikinci haftada. Benfica ile görüşmelere başladıklarında bir değişiklik olabileceğini hissettim, çünkü bu, insanların anlaşmaya açık olduğu anlamına geliyordu. Bu, işlerin değişmekte olduğunun bir göstergesiydi, aksi takdirde görüşmeyi kabul etmezlerdi. REKLAM "Kulüpler müzakereye başladığında, Joao Araújo/Rafa ve Benfica arasında herhangi bir görüşme var mıydı? Kasım ayında Benfica'ya olası bir dönüşle ilgili haberler çıkmaya başladı..." - Ama o zamanlar hiçbir şey yoktu. Benfica ile sadece Ocak ayında, kulüpler müzakereye başladıktan sonra konuştum. "Bazı kişiler, Rafa'nın Beşiktaş'taki sürecini, Gyökeres'in Sporting'deki sürecine benzeterek, transfer piyasasında bir çıkış zorladığını iddia etti." - Bazı karşılaştırmalar duydum, ancak dikkatli bakarsanız, bunların hiçbir temeli veya mantığı yok. Gyökeres benim oyuncum değil ve ne tür görüşmeler yapıldığını bilmiyorum, bu yüzden bu süreç hakkında fikir beyan edemem, ancak ne söylendiğini biliyorum. Rafa'nın durumunda, Ekim veya Kasım ayında Benfica'ya transfer olmak için baskı yaptığı söylendi. Bu hiç mantıklı değil. Rafa sadece Beşiktaş'ta kendini iyi hissetmiyordu. Benfica'ya transfer olmak için baskı yapmadı.

"RAFA'YA BİRÇOK TEKLİF GELDİ" "Başka kulüplerden teklif var mıydı?" REKLAM - Katar, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan bazı kulüpler. Rafa her zaman piyasayı çeken bir oyuncu olmuştur ve özellikleri ve istatistikleri nedeniyle hala piyasada çok rağbet gören bir oyuncudur, Ocak ayı transfer piyasası oyuncu transferleri için daha az fırsat sunsa da. "Herhangi bir kulüple görüştünüz mü?" - Hayır, çünkü aklımızdaki şey, Rafa ile ilgilenen herhangi bir kulübün önce Beşiktaş ile görüşüp bir anlaşmaya varması gerektiğiydi. Anlaşmaya varılırsa, o zaman biz de görüşürdük. Rafa da pek çok yere gitmeye açık değildi. Sonunda Benfica, Beşiktaş ile bir anlaşmaya vardı ve biz de kolayca bir anlaşmaya vardık. Orası onun tanıdığı ve mutlu olduğu bir yer. "Rafa ve Benfica ne kadar sürede bir anlaşmaya vardı?" - Çok hızlı oldu. Bir günde anlaşmaya vardık. "YARIDAN FAZLA MAAŞINDAN VAZGEÇTİ" "Beşiktaş'ta kazandığı maaşın yarısından fazlasından vazgeçerek Benfica'ya transfer olduğunu doğruluyor musunuz?" - Evet, doğruluyorum. "Bir menajer, bir oyuncunun bu kadar paradan vazgeçtiğini gördüğünde ona ne der?" REKLAM - Sonuçta para oyuncunun ve karar da ona ait. Benim ilgilendiğim şey onun mutluluğu ve isteği. Onu şartlandırmam gerekmiyor. Ona müzakere konusunda tavsiyelerde bulunabilirim; örneğin, sınırda olduğumuzu ve ilgilenen kulübün bir seviyenin ötesine geçemeyeceğini söyleyebilirim ama onun seçimini etkilemeye çalışmak gibi durumlara karışmam. Karar her zaman oyuncundur. "BEŞİKTAŞ'TA ALDIĞI MAAŞTAN FAZLASINI VERDİLER" "Benfica'nın Rafa'ya yaptığı tekliften daha iyi teklifler bulmak sizin için kolay mıydı?" - Evet. Suudi Arabistan'dan, kesinlikle evet. Beşiktaş'ta aldığı maaştan bile daha yüksek teklifler vardı. Aslında, Beşiktaş'a gitmeden önce bir değil, birkaç teklif almıştı. "Rafa, Benfica'ya döndükten sonraki ilk haftasında nasıl bir ruh hali içindeydi?" - Bence bunu görüntülerden anlayabilirsiniz. Gülümsüyor. Hayatının bu aşamasında her şeyden önce futbol oynamaktan zevk almak ve mutlu olmak istiyor. Ve okulun ilk günü gibi, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını tanıyacağımız bir yere gelmedi, orada eski arkadaşları ve kulüp içinde referansları var.

"BEŞİKTAŞ'TA RAHATSIZ EDEN ŞEYLER VARDI" "Benfica'nın şüpheci bir taraftarına, Rafa'nın kulüpte ikinci bir hayat yaşayabileceğini nasıl ikna edersiniz, özellikle de bir buçuk yıl önce döngüsünün sona erdiğini söylemiş ve Beşiktaş'a gitmeden önce verdiği son röportajda taraftarların bir kısmına karşı bazı kırgınlıklar göstermişken?" REKLAM - Futbol taraftarı sonuç ister. Kulübün şampiyon olmasını ve mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmasını ister. Rafa rekabetçi olmasaydı, Beşiktaş'ta onu rahatsız eden bazı şeyleri umursamazdı. O çok rekabetçidir! Rafa'nın ne yapacağına dair cevapları zaman verecektir: maçlar, yapacağı iş ve şampiyonluklar. Kendini sahada göstermesi gerekir. Ve taraftarlar, sahada iyi iş çıkarırsa mutlu olacaklar. Onun gelişinden memnun olan ama yarın memnun olmayacak insanlar olabilir, ama ben tam tersinin olacağına inanıyorum. Rafa'nın Benfica'da yaptıkları tarihsel bir öneme sahip; kulübün en golcü oyuncularından biri ve bence sıralamada daha da yükselecek ve kulübün maçlar ve şampiyonluklar kazanmasına çok yardımcı olacak. Buna inanıyorum çünkü bunu daha önce yaptı. "RAFA, MOURINHO İLE İYİ ANLAŞACAKTIR" "Rafa ve Jose Mourinho arasında olası bir kişilik çatışması hakkında çok spekülasyon yapıldı." - Rafa, şimdiye kadar çalıştığı tüm teknik direktörlerle mükemmel bir ilişki kurdu. Herkese sorabilirsiniz, sonuncusu hariç. Ve eminim ki José Mourinho ile de çok olumlu bir ilişkisi olacaktır. "Jose Mourinho ile çalışma olasılığı da Rafa'nın Benfica'ya dönme kararında etkili oldu mu?" - Benfica'ya dönme kararı asla zor olmazdı. Ama Jose Mourinho tarihi bir teknik direktör, büyük bir teknik direktör ve elbette bir futbolcu, onun gibi birinden öğrenmek, onun bilgisi ve deneyiminden yararlanmak ister. Bu, her futbolcuyu heyecanlandırır. Ama Rafa'nın kararında her şey önemliydi, Benfica, kulüpteki insanlar, Lizbon, ailesine yakınlık ve Mourinho.