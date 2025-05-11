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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva’dan son 4 maçta 3 gol - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva’dan son 4 maçta 3 gol

        Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında attığı golle ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 gol kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:33
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        Rafa Silva'dan son 4 maçta 3 gol!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncu Rafa Silva, Adana Demirspor karşısında müsabakanın 29. dakikasında ağları havalandırarak takımının maçtaki ilk golünü attı. Bu sezon performansıyla hücum hattının en önemli isimlerinden bir tanesi olan Rafa, ligde oynadıkları son 4 mücadelede 3 kez havalandırmayı başardı.

        Rafa Silva, 32. haftada Göztepe, 33. haftada ise Atakaş Hatayspor filelerini 1’er kez havalandırmayı başarmıştı.

        Adana temsilcisi karşısında maça 11’de başlayan 31 yaşındaki oyuncu 90 dakika sahada kaldı.

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