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        Haberler Spor Tenis Rafael Nadal Indian Wells'te yok! - Tenis Haberleri

        Rafael Nadal Indian Wells'te yok!

        Rafael Nadal, Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu. İspanyol raketin Monte Carlo Masters ile kortlara dönmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:15
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        Nadal, Indian Wells'te yok!
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        İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Indian Wells Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

        Indian Wells'te bugüne kadar üç kez şampiyon olan 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu muhteşem turnuvadan çekilmek zorunda kaldığım için büyük üzüntü duyuyorum." dedi.

        Kortlara dönmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten İspanyol raket, "Hafta sonu bir teste girdim ancak kendimi böyle önemli bir turnuvada oynamaya hazır bulmadım. Bu kolay bir karar değil ama kendime ve sevenlerime yalan söyleyemem." ifadelerini kullandı.

        Nadal'ın gelecek ay 11 kez şampiyon olduğu Monte Carlo Masters'ta mücadele etmesi bekleniyor.

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