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Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, oğlu ve eski sevgilisinin Almanya’dan Türkiye’ye tatile geldiklerine söyleyen şarkıcı, “Yeşim’le çok iyi arkadaşız, bu durum oğlum için de güzel. Yeşim’le aramızda duygusal bir bağ yok, iyi bir dostuz” dedi.