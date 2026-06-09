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        Haberler Magazin Rafet El Roman, çocukluk evine hayat verecek - Magazin haberleri

        Rafet El Roman, çocukluk evine hayat verecek

        Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesinde doğup büyüdüğü ve yıllar içinde harabeye dönen çocukluk evini, orijinal haline sadık kalarak yeniden inşa edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        Çocukluk evine hayat verecek

        Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğup büyüdüğü, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bugün harabe halde olan çocukluk evini takipçilerine gösterdi.

        57 yaşındaki sanatçı, annesi ve babasından miras kalan yaklaşık 3-4 dönümlük arsa üzerinde yer alan evi, hatırladığı orijinal haline sadık kalarak yeniden yaptırmak istediğini açıkladı.

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        "HİKÂYEMİN BAŞLADIĞI YERDESİNİZ"

        Rafet El Roman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Herkese merhaba, hikâyemin başladığı yerdesiniz; Havsa, Edirne. Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm.

        "YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUM"

        Yapacağı evde sevenlerini ağırlamak istediğini belirten şarkıcı, "Bu evi, hatırladığım kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın; çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim, kendinize çok iyi bakın, sevgiler" dedi.

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