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        Haberler Magazin Rafet El Roman: Hanımefendi diyetisyenim

        Rafet El Roman: Hanımefendi diyetisyenim

        Rafet El Roman, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı, yanındaki kadın arkadaşının diyetisyeni olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        "Hanımefendi diyetisyenim"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rafet El Roman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

        Ünlü şarkıcı, bir kadın arkadaşıyla yürürken görüntülendi. Rafet El Roman, gazetecilerin, "Yanınızdaki hanımefendi kim?" sorusuna, "Hanımefendi benim diyetisyenimdir" yanıtını verdi.

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