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        Haberler Bilgi Alışveriş RAFLARDA! BİM 11-14 Haziran kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? BİM 11-14 Haziran aktüel kataloğu indirimli ürünleri açıklandı

        BİM 11-14 Haziran kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta haziran ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile haziran ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 23:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:59
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        1

        BİM 11 - 14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM 11 - 14 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        2

        Casilli Crop-Tayt Takım - 275 TL

        Casilli Sütyen - 155 TL

        Sleepy Bebek Bezi - 209 TL

        Ivory Islak Havlu - 45 TL

        Conform Bato Kadın - 35 TL

        Conform Ribana Atlet - 45 TL

        Comfort Patik Çorap - 90 TL

        Comfort Family Atlet-Slip Takım - 109 TL

        Step Bebek Soket Çorap - 45 TL

        3

        Omo Active Toz Deterjan - 329 TL

        Fax Sıvı Sabun - 65 TL

        Queen Bambu 16'lı - 139 TL

        Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı - 135 TL

        Molped Günlük Hijyenik Ped - 69,50 TL

        Macromax Fermuarlı Poşet - 29,50 TL

        Men's Best Roll-On - 59 TL

        Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri - 49,50 TL

        Elidor Bakım Kürü - 109,50 TL

        Elidor Şampuan - 79 TL

        4

        BİM AKTÜEL 14 HAZİRAN 2024 KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

        Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört - 279 TL

        Hambez Pantolon - 169 TL

        Erkek Kol Saati ve Bileklik Set - 239 TL

        Deri Kemer - 179 TL

        Deri Cüzdan - 299 TL

        Erkek Çanta - 149 TL

        Masa Maçı Oyunu - 229 TL

        Erkek Spor Tişort - 189 TL

        Erkek Spor Şort - 139 TL

        5

        Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı - 4.299 TL

        Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.499 TL

        Kumtel Vakum Makinesi - 799 TL

        S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot - 9.999 TL

        Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi - 4.999 TL

        Fakir Sport Blender ve Sürahi - 1.299 TL

        Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu - 8.999 TL

        Gaz Lambası - 329 TL

        Relax Çelik Termos - 399 TL

        8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü - 39 TL

        6

        Ape Ryder Bonobo Elektrikli Bisiklet - 49.999 TL

        KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL

        Corby Elektrikli Motosiklet - 10.999 TL

        HP Victus i5 Gaming Laptop - 25.999 TL

        Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu - 19.999 TL

        Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.999 TL

        7

        Hobby Life Çocuk Sandalyesi - 119 TL

        Gokidy Kaktüs-Çiçek Yapım Blokları - 89 TL

        Barbie Peri Bebek - 199 TL

        Piccolo Mondi - 119 TL

        Pufu Pelüş Sevimli Bebek - 219 TL

        MGS Oyuncak Bebekli Hastane Seti - 159 TL

        Uçar Oyuncak Oyuncak Kepçe ve Kazıyıcı - 99 TL

        8
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