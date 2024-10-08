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        Haberler Spor Futbol Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı - Futbol Haberleri

        Rakibine 'Jackie Chan' dedi, ırkçılıktan 10 maç ceza aldı

        İtalyan ekibi Como'nun Wolves ile oyandığı hazırlık maçında Marco Curto'nun Hwang Hee-Chan'a 'Jackie Chan' diye seslenmesini FIFA ırkçılık olarak değerlendirdi ve Curto'ya 10 maç ceza verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 00:31 Güncelleme: 08.10.2024 - 00:31
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        'Jackie Chan' dedi, 10 maç ceza aldı!
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        FIFA, İtalya Serie A takımlarından Como'da forma giyen Marco Curto'ya ırkçılık yaptığı gerekçesiyle 10 maç ceza verdi.

        Sezon öncesi oynanan hazırlık maçında Wolverhampton'la karşılaşan Como'da Marco Curto'ya rakibine yönelik sözleri nedeniyle ceza geldi. Wolves'in Güney Koreli forveti Hwang Hee-Chan için maç içinde yaşanan bir tartışma anında "Kendini Jackie Chan sanıyor" ifadelerini kullanan Marco Curto, FIFA tarafından ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle ceza aldı.

        Güney Kore Futbol Federasyonu'nun başvurusunu değerlendiren FIFA, İtalyan savunmacıya 10 maç ceza verdi. Cezanın yarısının 2 yıllık denetimli süre için ertelendiği aktarıldı.

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