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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan'a kaç gün kaldı, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

11 ayın sultanı Ramazan ayı için artık çok kısa bir süre kaldı. Mübarek üç ayların üçüncüsü olan Recep ile Şaban ayının ardından gelecek olan Ramazan'ın ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Ramazan'a kaç gün kaldı, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün ve hangi tarihlerde?

    Oruç ibadetinin gerçekleştirileceği Ramazan ayına dair beklenen açıklama yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt genelindeki binlerce inanan vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya dair; 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihini yayınladı. İşte, ayrıntılar...
  • Ramazan'a kaç gün kaldı, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün ve hangi tarihlerde?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.

    Buna göre; bu yıl Ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
  • Ramazan'a kaç gün kaldı, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün ve hangi tarihlerde?

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. 
  • Ramazan'a kaç gün kaldı, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün ve hangi tarihlerde?

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
  • Ramazan'a kaç gün kaldı, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı kaç gün ve hangi tarihlerde?

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

    Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

    Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

    Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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