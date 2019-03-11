Ramazan ayı ne zaman? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üç ayların geçtiğimiz günlerde başlaması ile Ramazan ayına da kısa bir süre kalmış oluyor. Peki, 2019 yılında oruç ne ne zaman başlıyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Ramazan ayı başlangıç tarihi ve detayları...

2019 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2019 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 6 Mayıs 2019 Pazartesi olarak belirlendi. Yani İslam alemi 5 Mayıs gecesi sahur yapacak ve 6 Mayıs günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre3 Haziran Pazartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

2019 RAMAZAN BAYRANI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamaya göre bu sene Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 salı günü başlıyor.

Yani 03 Haziran pazartesi günü arefe 04 Haziran salı günü ramazan bayramı birinci günü, 05 Haziran çarşamba günü ramazan bayramı ikinci günü, 06 Haziran perşembe günü ramazan bayramı üçüncü günü olacak.

Geçtiğimiz senelere bakacak olursak 2019 Ramazan Bayramının 9 gün tatil olması bekleniyor.