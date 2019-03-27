Ramazan Ayı'nda oruç tutmak İslam'ın en önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Sağlık sorunu olmayan her Müslüman Ramazan Ayı'nda oruç tutmak ile yükümlü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde Ramazan Ayı'nın ne zaman başlayacağı ve ilk orucun ne zaman tutulacağına dair bilgiler yer alıyor. İşte 2019 Ramazan Ayı'na dair detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan dini günler listesinde Ramazan ayı başlangıcı 6 Mayıs 2019 Pazartesi olarak yer alıyor. Yani İslam dünyası 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkarak Ramazan ayının ilk orucunu tutacak. 31 Mayıs'ta ise Kadir Gecesi var. 3 Haziran 2019 Pazartesi günü de Ramazan Bayramı Arefesi yani yani Ramazan Ayı'nın son günü.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI