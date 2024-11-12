Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025 yılının yaklaşmasıyla en çok merak edilip araştırılan konular arasında bulunuyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan ayı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 veya 11 gün önce başlıyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan Ayı başlangıç tarihi...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç 1 Mart tarihinde tutulacak.

REKLAM 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı 2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili 26 Ocak 2025 Pazar Mira Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili 1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı 26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi 29 Mart 2025 Cumartesi Arefe 30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün 1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün 5 Haziran 2025 Perşembe Arefe