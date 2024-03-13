Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar sofraları kuruldu. Bolluk ve bereket ayı olarak kabul gören Ramazan ayında, oruç vazifesi yerini getirilir. Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?" İşte Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri...