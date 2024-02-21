RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar tarafından 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak. Kuranı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Arefe günü olarak kabul edilen 9 Nisan'da son kez oruç tutulacak. Müslümanlar 10 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.