Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler dini günler takvimi araştırmaları yapıyor. Peki, Diyanet ile Ramazan başlangıcı ne zaman ve ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte İslam dünyasında "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan Ramazan Bayramı tarihi ve 2023 dini günler takvimi...