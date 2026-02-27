Bugün itibarıyla Ramazan ayının 9. günü idrak ediliyor. Sahur vaktinin sona ermesiyle başlayan oruçlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte tamamlanacak. İftar saatleri illere göre farklılık gösterirken, her geçen gün birkaç dakika ileri kaymaya devam ediyor. Peki, bugün iftar vakti saat kaçta? İşte, 27 Şubat 2026 Cuma günü için 2026 Ramazan imsakiyesine göre il il iftar saatleri…