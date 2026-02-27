Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ayının 9. günü idrak ediliyor: 27 Şubat 2026 Cuma bugün iftar saat kaçta? Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il iftar saatleri

        Ramazan ayının 9. günü idrak ediliyor: 27 Şubat 2026 Cuma bugün iftar saat kaçta?

        27 Şubat bugün itibarıyla Ramazan ayının 9. günü idrak ediliyor. Milyonlarca Müslüman bu sabah imsak vakti ile oruç tutmaya başladı. Şimdi ise gözler, iftar saatlerine döndü. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte, 27 Şubat 2026 bugün il il iftar saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün itibarıyla Ramazan ayının 9. günü idrak ediliyor. Sahur vaktinin sona ermesiyle başlayan oruçlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte tamamlanacak. İftar saatleri illere göre farklılık gösterirken, her geçen gün birkaç dakika ileri kaymaya devam ediyor. Peki, bugün iftar vakti saat kaçta? İşte, 27 Şubat 2026 Cuma günü için 2026 Ramazan imsakiyesine göre il il iftar saatleri…

        2

        RAMAZAN AYININ 9. GÜNÜ: 27 ŞUBAT 2026 CUMA İL İL İFTAR SAATLERİ

        Adana 18:37

        Adıyaman 18:25

        Afyonkarahisar 18:55

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        Ağrı 18:04

        Aksaray 18:41

        Amasya 18:32

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Ankara 18:44

        Antalya 18:56

        Ardahan 18:04

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        Artvin 18:07

        Aydın 19:06

        Balıkesir 19:05

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Bartın 18:45

        Batman 18:13

        Bayburt 18:15

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Bilecik 18:56

        Bingöl 18:15

        Bitlis 18:09

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        Bolu 18:49

        Burdur 18:57

        Bursa 18:59

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        Çanakkale 19:10

        Çankırı 18:41

        Çorum 18:35

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        Denizli 19:01

        Diyarbakır 18:17

        Düzce 18:50

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        Edirne 19:08

        Elazığ 18:20

        Erzincan 18:18

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        Erzurum 18:11

        Eskişehir 18:54

        Gaziantep 18:29

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        Giresun 18:21

        Gümüşhane 18:17

        Hakkâri 18:03

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        Hatay 18:35

        Iğdır 18:00

        Isparta 18:56

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        İstanbul 18:59

        İzmir 19:09

        Kahramanmaraş 18:30

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        16

        Karabük 18:44

        Karaman 18:45

        Kars 18:03

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        17

        Kastamonu 18:39

        Kayseri 18:35

        Kilis 18:30

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        18

        Kırıkkale 18:42

        Kırklareli 19:05

        Kırşehir 18:40

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        19

        Kocaeli 18:55

        Konya 18:48

        Kütahya 18:56

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        20

        Malatya 18:24

        Manisa 19:07

        Mardin 18:15

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        21

        Mersin 18:40

        Muğla 19:05

        Muş 18:11

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        22

        Nevşehir 18:38

        Niğde 18:39

        Ordu 18:23

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        23

        Osmaniye 18:33

        Rize 18:13

        Sakarya 18:53

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        24

        Samsun 18:29

        Siirt 18:10

        Sinop 18:33

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        25

        Sivas 18:28

        Şanlıurfa 18:23

        Şırnak 18:08

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        26

        Tekirdağ 19:05

        Tokat 18:29

        Trabzon 18:16

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        27

        Tunceli 18:18

        Uşak 18:59

        Van 18:04

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        28

        Yalova 18:58

        Yozgat 18:37

        Zonguldak 18:47

        HABERTÜRK RAMAZAN İMSAKİYE TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Anahtar düşünce çete çökertildi!
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi