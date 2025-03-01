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        Haberler Gündem İstanbul Ramazan ayının ilk gününde Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu devam etti | Son dakika haberleri

        Ramazan ayının ilk gününde Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu devam etti

        Eminönü'ne gelen vatandaşlar iftar ve sahur sofraları için özellikle kahvaltılık ve hurma aldı. Esnaf Fettah Özgüç, "Çok şükür 5- 6 gündür yoğunduk. Ramazan bereketi ile gelir biliyorsunuz. Herkes alışverişini yapıyor. Sahur ve iftarlık çeşitlerimiz var bizim ama en çok beyaz peynir, eski kaşar, çeçil peyniri ve zeytin gidiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:33
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        Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
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        Ramazan'ın ilk gününde, ilk iftar için hazırlıklar, İstanbul'un en yoğun alışveriş noktalarından Eminönü'nde devam etti. İftar ve sahur sofralarının eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, alışverişlerinde yoğunlukla peynir çeşitleri ve hurmaya yer verdi. Mısır Çarşısı'nın dışında bulunan dükkanlar tamamen dolarken, sokakta adım atmakta zorlanıldı.

        Esnaf Fettah Özgüç, "Çok şükür 5- 6 gündür yoğunduk. Ramazan bereketi ile gelir biliyorsunuz. Herkes alışverişini yapıyor. Ramazan'dan önce tadına bakıyor millet, bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük malzemesini alıyor, götürüyor evine. Sahur ve iftarlık çeşitlerimiz var bizim ama en çok beyaz peynir, eski kaşar, çeçil peyniri ve zeytin gidiyor. Et mamulleri bu sene biraz daha ağır gidiyor. Fiyatlar da yüksek olduğu için ağır gidiyor. Satışları bugün beklemiyorduk ama yoğunluk var. Ramazan'ın ilk günü olduğu için yine bereketi var maşallah, yoğunuz" ifadelerini kullandı.

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        'İFTARIN İLK GÜNÜ DAHA UYGUN OLUR DİYE DÜŞÜNDÜK'

        Hilal Çelebi ise çocukların alışverişi için geldiğini belirterek, "Ramazan hazırlığı, iftar hazırlığı, evde çocuklar var, onların istekleri oluyor. Tabi biz de burayı biliyoruz, iftarın ilk günü daha uygun olur diye düşündük, geldik. Hem gezme amaçlı hem dolaşma amaçlı, biraz fiyat fark ediyor" diye konuştu.

        'BOL BOL LOKUM SATTIK BU SENE'

        Murat Demir ise hurma fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı lokuma talebin arttığını vurgulayarak, "Ramazan'ın ilk günü çok yoğundu, çok güzel iş yaptık. Çok şükür diyelim. Bol bol lokum sattık bu sene. Artık hurmalar yükseldiği için millet iftarda ne yiyecek, tabii 130 liralık lokum yiyecek. 1 kilo hurma 450 lira oldu. Herkesin gücü olmadığı için lokum alan da var hurma alan da var. Hurmaya talep geçen senelere göre biraz daha düşük" şeklinde konuştu.

        'SAHUR VE İFTARA HAZIRLIK'

        Çok fazla kalabalık olduğunu söyleyen Yusuf Öztürk, "Alışverişe geldik, alışveriş yaparak değerlendiriyoruz Ramazan'ı. Her şey güzel, arkadaşımla geldim. Kahvaltılık, hurma, kuruyemiş, o tarz şeyler almaya geldim. Sahur ve iftara hazırlık. Aşırı kalabalık, çok fazla kalabalık var. İnsanlar da doğal olarak kalabalıktan pek bir şey alamıyor. Alayım kaçayım derdinde ama iyi fena değil" dedi.

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        #Eminönü
        #ramazan alışveriş
        #haberler
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