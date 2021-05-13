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İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı dün itibariyle sona erdi ve bayram başladı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşıyor. Peki Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Bayram hangi gün bitiyor? Dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek ve Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ