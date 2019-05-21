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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ramazan Bayramı ne zaman 2019? Bayram kaç gün tatil olacak?

Mübarek Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte müslüman vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? sorularının yanıtını aramaya başladı. Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu yıl kaç gün olacağı açıklandı. İşte Ramazan Bayramı'na dair detaylar ve 2019 Diyanet dini günler takvimi...

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? soruları  Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından vatandaşlar bayram tatiline çıkacak. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı Cumhurbaşkanlığı kararı ile belli oldu. İşte 2019 Diyanet dini günler takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019

11 ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs Pazartesi başlamıştı. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkıldı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekildedir:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

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