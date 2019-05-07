Ramazan Bayramı için heyecan başladı. 6 Mayıs 2019 tarihinde ilk oruç tutulmaya başlandı. Oruçların bitiminden sonra Ramazan Bayramı tüm islam aleminde idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı Cumhurbaşkanlığı kararı ile belli oldu. Peki 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte haberin detayları...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019

11 ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs Pazartesi başlayacak. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi. Böylece Ramazan Bayramı tatili Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısı şu şekildedir:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”