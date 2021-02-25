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Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Mübarek Üç aylara girilmesiyle Ramazan Bayramı tarihi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı. Peki, Ramazan bayramı 2021 ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan için arayışlar başladı. 2021'ye kısa bir süre kala vatandaşlar şimdiden dini günler için araştırmalara başladı. Peki merakla araştırılan Ramazan ne zaman, hangi aylara denk geliyor? İşte 2021 dini günler takvimi...

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan ilk teravih namazını kılacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

2021 RAMAZAN AYI SON GÜNÜ (AREFE GÜNÜ)

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 12 Mayıs Çarşamba (arefe günü) akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü ise son günü olarak belirlendi.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB​

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

​1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........​

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1443​​

06

KASIM-2021​​​

CUMARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1443

05

ARALIK-2021

​PAZAR

........

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