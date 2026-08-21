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        Karaburun sahilde mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen İHA bulundu

        Karadeniz kıyısı Arnavutköy Karaburun sahilinde mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen bir İHA bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile SAS komandoları sevk edilirken, incelemenin ardından İHA'nın bulunduğu yerde imha edileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Sahilde mühimmat yüklü İHA bulundu

        Karadeniz kıyısı Arnavutköy Karaburun sahilinde, mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) bulundu. Sabah saatlerinde kıyıdaki vatandaşların fark ettiği İHA için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilirken, bölgeye SAS komandoları sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından İHA’nın bulunduğu yerde imha edileceği öğrenildi.

        VATANDAŞLAR FARK ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre olay; sabah saatlerinde Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıda olta atan vatandaşlar sahilde daha önce görmedikleri bir cisim fark ederek bölgede görev yapan cankurtaranlara haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, cismin İHA olduğunu değerlendirerek Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi.

        İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler İHA üzerinde inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde İHA'nın patlayıcı taşıyor olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bölgeye SAS komandoları sevk edildi.

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        SAS KOMANDOLARI İMHA EDECEK

        Bölgeye ulaşan SAS komandoları, İHA üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında İHA'nın bulunduğu noktada yerinde imha edileceği öğrenildi.

        Öte yandan sahilde bulunan İHA, drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde İHA'nın gövdesi ve geniş kanat yapısı dikkat çekti.

        “KANAT AÇIKLIĞI ÇOK BÜYÜK”

        İHA'nın bulunmasının ardından bölgeye gelen cankurtaran şefi Muhammet Can Çoban, “Sabah vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine geldiğimizde değişik bir manzarayla karşılaştık. Böyle şeyleri sürekli televizyonlarda görüyorduk. Burada görünce biz de şaşırdık. Sabah olta atan vatandaşlar görüyor ve bize ihbarda bulunuyor. Biz de nerede olduğunu tespit ettikten sonra Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdik. Onlar da şu anda olay yerinde incelemelerini yapıyorlar” dedi.

        Bulunan cismin daha önce bölgede karşılaştıkları cisimlerden farklı olduğunu belirten Çoban, “Bu, geçtiğimiz günlerde bulunandan çok farklı ve kanat açıklığı çok büyük. İlk defa böyle bir şey gördüm. Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız, denizde ve kıyıda gezen vatandaşlarımız var. Böyle şeylerle karşılaşmak bizi üzüyor, korkutuyor. Önünde soba borusu gibi bir şey vardı ama içerisinde bomba var mı yok mu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

        KARADENİZ KIYISINDA PEŞ PEŞE ŞÜPHELİ CİSİMLER

        Karaburun ve çevresindeki Karadeniz kıyılarında geçtiğimiz günlerde de mühimmat ve savaş kalıntısı olduğu değerlendirilen çeşitli cisimler görülmüştü. Son olarak sahile ulaşan İHA'nın menşei, nasıl bölgeye ulaştığı ve taşıdığı sistemlerin yapılacak teknik incelemeler sonucunda kesinlik kazanması bekleniyor.

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        #iha
        #Karaburun
        #istanbul
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