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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 06:52 Güncelleme:
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        Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Yalçın Ö. yönetimindeki otomobil ile Gülçin K. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, özel güvenlik görevlisi Yalçın Ö. ve yanındaki iş arkadaşı Olgun Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Diğer otomobildeki Gülçin K. ve Yağmur Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralılardan Gülçin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada kazada park halindeki iki otomobil de hasar gördü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bursa
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