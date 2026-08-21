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        Özel okullarda ücretsiz eğitim için tercih başvuruları başladı

        2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        Özel okullarda ücretsiz eğitim için tercihler başladı

        Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Değerli şehit yakını ve gazilerimiz, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başlamıştır" bilgisi verildi.

        Tercihlerin e-Okul üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, tercih sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacağı, kayıtlarla ilgili işlemlerin "Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu"na göre yapılacağı kaydedildi.

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        #özel okul
        #haberler
        #Özel okullarda ücretsiz eğitim
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