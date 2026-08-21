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        Haberler Gündem Güncel Öğrenciler, Dumlupınar Şehitliği'ndeki 510 şehidin mezar taşını yeniledi

        Öğrenciler, Dumlupınar Şehitliği'ndeki 510 şehidin mezar taşını yeniledi

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki öğrenciler, Dumlupınar Şehitliği'nde bulunan 510 şehidin mezar taşını yenileyerek yerlerine yerleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Öğrencilerden Dumlupınar Şehitliği'ne vefa
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        İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Dumlupınar Şehitliği'nde bir çalışma gerçekleştirildi.

        AA'nın haberine göre, yaklaşık bir ay önce okul atölyesinde başlatılan çalışmalarda, şehitlikte bulunan 510 mezar taşının kesimi, üzerlerindeki yazıların hazırlanması, boyanması ve son işlemleri öğrenciler tarafından yapıldı. Hazırlanan yeni taşlar, öğrenciler tarafından şehitlikteki eski taşların yerine yerleştirildi.

        Çalışmalar, Makine Teknolojileri Alan Şefi Yavuz Duruk'un koordinasyonunda okulun 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri tarafından yapıldı.

        İscehisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yasin Kaplan, yaklaşık 3 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde şehitliklerin bakım ve onarım çalışmalarına katkı sunduklarını söyledi.

        Bu yıl Dumlupınar Şehitliği'nde çalışma yapıldığını ifade eden Kaplan, çalışmanın öğrenciler açısından da önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

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        #afyonkarahisar
        #haberler
        #Dumlupınar Şehitliği
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