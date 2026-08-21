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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

        Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

        Ankara'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 04:50 Güncelleme:
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        Ankara'da fuhuş operasyonu: 12 tutuklama
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, fuhuş ihbarlarına yönelik oluşturulan özel soruşturma ekiplerince Etimesgut-Sincan ilçelerinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.

        AA'nın haberine göre, operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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