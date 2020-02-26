Ramazan Bayramı ne zaman

İslam dininin en önemli üç ayı Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylarda oruç tutulur, nafile namazları kılınır, sadaka verilir, tövbe edilir.slam alemi mübarek üç ayların başlangıcını heyecan içerisinde bekliyorlar.

2020 YILI RAMAZAN AYI VE BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet'in resmi sitesinde yayınladığı takvime göre mübarek üç aylar 25 Şubat Salı günü Recep ayıyla birlikte başladı. Üç aylarda ilk kandil olan Regaip Kandili ise Recep ayında 27 Şubat 2020 Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan başlangıcı ise 24 Nisan 2020 tarihinde olacak.

DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ

25 Şubat 2020 Recep Ayı

27 Şubat 2020 Regaip Kandili

21 Mart 2020 Miraç Kandili

7 Nisan 2020 Berat Kandili

24 Nisan 2020 Ramazan başlangıcı

19 Mayıs 2020 Kadir Gecesi

23 Mayıs 2020 Ramazan Bayramı Arefesi

24 Mayıs 2020 Ramazan Bayram

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ANLAMI

İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Türkiye'de bu bayramda çocuklara şeker hediye edilmesinin gelenek haline gelmiş olmasına istinaden halk arasında Şeker Bayramı da denmeye başlanmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.