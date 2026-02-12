Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili ve ara tatil birleşecek mi?
On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala bayram tatili araştırmaları hız kazandı. 19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı beraberinde Ramazan Bayramı'nı da getiriyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olarak sayılması nedeniyle kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok iş yeri kapalı olacak. Şimdiden tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, 2026 bayram tatili hangi günlere denk geliyor, ara tatil ile birleşecek mi? İşte ayrıntılar...
2026 yılının Ramazan Ayı, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Ramazan ayına az bir süre kala milyonlarca vatandaş bayram tatili tarihlerini araştırıyor. Ramazan Bayramı’nın resmi tatil olarak idrak edilmesiyle birlikte arife günü de yarım gün olarak sayılıyor. Bu yıl Mart ayına denk gelen Ramazan ayı, ikinci dönemin ara tatili ile birleşecek. Bu kapsamda “2026 Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek, bayram tatili 9 gün mü olacak?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm detaylar...
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre; 19 Mart 2026 Perşembe günü arife günü olarak idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
RAMAZAN ARİFESİ YARIM GÜN MÜ?
2026 resmi tatiller takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı arifesi yarım gün sayılıyor. Bu kapsamda 19 Mart 2026 Perşembe arife günü öğleden sonra yarım gün tatil olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılının Ramazan bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Ramazan Bayramı arife günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürüyor ve bu sürede kamu kurumları ile birçok işletme kapalı oluyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz netleşmedi. Tatil süresi, hükümetin yapacağı resmi açıklamayla belli olacak.
BAYRAM TATİLİ VE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek.
Bu kapsamda Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.