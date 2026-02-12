2026 yılının Ramazan Ayı, 19 Şubat Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Ramazan ayına az bir süre kala milyonlarca vatandaş bayram tatili tarihlerini araştırıyor. Ramazan Bayramı’nın resmi tatil olarak idrak edilmesiyle birlikte arife günü de yarım gün olarak sayılıyor. Bu yıl Mart ayına denk gelen Ramazan ayı, ikinci dönemin ara tatili ile birleşecek. Bu kapsamda “2026 Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek, bayram tatili 9 gün mü olacak?” sorularının yanıtı haberimizde. İşte tüm detaylar...