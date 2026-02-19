Ramazan ibadetleri, duaları, zikirleri: Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte yapılacak ibadetler merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler bir yandan bol bol dua okuyarak ibadetlerini çeşitlendirmek istiyor. Ramazan ayı ibadetleri, İslam'da en faziletli zaman dilimlerinden biri olan bu mübarek ayı manevi olarak değerlendirmek için yapılan ibadetlerdir. Peki Ramazan ibadetleri, duaları, zikirleri nelerdir? İşte, mübarek ramazan ayında yapılacak ibadetler
Ramazan ayı ibadetleri, Ramazan boyunca Müslümanların yerine getirdiği farz ve nafile ibadetlerdir. Bu ay, manevi arınma ve Allah’a yakınlaşma zamanıdır. Peki, Ramazan ayında neler yapılır? Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan ayında hangi dualar okunur, namazlar kılınır? İşte Ramazan ayı ibadetleri ve duaları…
RAMAZAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?
1- Oruç tutmak,
2- Teravih namazı kılmak,
3- Kuran-ı Kerim okumak, (Hatim yapılabilir)
4- Sahura kalkmak,
5- İftara misafir çağırmak,
6- Günahların affı için tövbe etmek,
7- Ramazan umresi yapmak,
8- Zekat vermek,
9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,
10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,
11- Sadaka vermek,
12- Yetimi sevindirmek.
RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?
Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.
RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER HANGİLERİ?
Ramazan ayında zikir ibadeti, gün boyu Allah’ı anmayı sağlayan en önemli manevi uygulamalardan biridir. Günlük zikirlerin düzenli şekilde yapılması, ibadet bilincini güçlendirir.
Ramazan boyunca tercih edilen zikirler:
Ramazan’ın ilk 10 günü
“Ya Erhamerrahemin” zikri
Günlük en az 100 defa çekilmesi tavsiye edilir.
Ramazan’ın 11 – 20. günleri
“Ya Gaffarez Zünub” zikri
Günahların affı niyetiyle okunur.
Ramazan’ın son 10 günü
“Ya Atikkaribab” zikri
Manevi korunma ve kurtuluş anlamı taşır.
Bunun yanı sıra “Subhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber” ve “Estağfirullah” gibi temel tesbihler de Ramazan boyunca sıkça çekilen zikirler arasında yer alır.
RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)
Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)
"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)
"Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)
"Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 73)
"Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma - ce, "Edep", 57)
Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)
"Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)
"Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (Isra Suresi, 80. ayet)
"Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118. ayet)
"Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl." (Tirmizî, "Dua", 73)