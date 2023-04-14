İÇLİ KÖFTE

Malzemeler

1 su bardağı ince bulgur

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı un

100 gram iki kez çekilmiş kıyma

1 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

¼ su bardağı su

İç Harcı İçin:

200 gram orta yağlı kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

50 gram çekilmiş ceviz içi

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı: İçli köftenin iç harcı için soğanları küp halinde doğrayın. Tavada tereyağını eritin. Soğan ve kıymayı tavada kavurun. Ardından domates ve biber salçasını, baharatları ve cevizi ekleyin. İç harcı pişirdikten sonra soğuması için bir kenara alın. İçli köftenin dış kısmını hazırlamak için ince bulguru derin ve geniş bir kaba koyun. Kabın içine iki kez çekilen kıymayı, unu, irmiği, yumurtayı rendelenen soğanı ilave edin. Suyu az az ekleyerek yoğurarak özleştirin. Hazırlanmış olan harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar alarak parmaklarınızla kenar kısmını düzleştirerek orta kısmını çukurlaştırın. Hazırlamış olduğunuz ve tamamen soğuyan harcı köftenin içine doldurun. İsteğe bağlı olarak yuvarlak veya kenar kısımlarını kapattıktan sonra bastırarak sivri bir şekil elde edebilirsiniz. Her biri köfteyi aynı işlemde geçirerek bir tabağa dizin. Hazırlanan içli köfteleri derin tavada kızgın yağ içerisinde maşa yardımıyla çevirerek kızartın. Altın rengi olan içli köfteleri servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin.