Ramazan ayını özel davet ettiği misafirlerine ne yapacağını düşünenler için çorbasından tatlısına bir iftar menüsünü sizler için derledik.

MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER:

1 su bardağı kırmızı mercime

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

6 su bardağı su (veya tavuk suyu)

Tuz, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

YAPILIŞI:

1. Öncelikle soğanı ve havucu küçük küçük doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.

2. Havuçları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

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3. Ardından domates salçasını ekleyip karıştırın ve 1-2 dakika daha kavurun.

4. Kırmızı mercimeği ekleyin ve üzerine suyu ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın.

5.Kaynadıktan sonra tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ekleyin. Kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

6. Son olarak çorbayı el blendırıyla pürüzsüz hale getirin. Sıcak olarak servis edin.

FIRINDA PATATESLİ TAVUK BUTLARI

MALZEMELER:

4 tavuk butu

4 adet patates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:

1. Öncelikle tavuk butlarını yıkayıp derin bir kaseye alın. Yoğurdu, zeytinyağını, tuzu, pul biberi, kekik ve rendelediğiniz sarımsağı ekleyin. Karıştırarak tavukların her tarafını iyice harmanlayın. 1-2 saat marine olmasını bekleyin (isteğe bağlı).

2. Patatesleri soyun ve ince dilimler halinde kesin.

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3. Fırın tepsisini yağlayın, patatesleri tepsiye yerleştirin ve üzerine zeytinyağı gezdirin. Patateslerin üzerine biraz tuz serpin.

4. Marine edilmiş tavuk butlarını patateslerin üzerine yerleştirin.

5. Son olarak önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirin. Tavuklar kızarıp, patatesler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

SİGARA BÖREĞİ