Ramazan mesajları: En güzel, resimli Hoş Geldin Ramazan ayı kutlama mesajları ve sözleri
On bir ayın sultanı gelirken binlerce vatandaşın Ramazan mesajları paylaşımları olacak. Sosyal medya hesapları üzerinden resimli Hoşgeldin Ya Şehri Ramazan mesajları araştırması başladı. Düşüncelerini ve iyi niyetlerini paylaşmak isteyen vatandaşlar Ramazan ayının güzelliklerini de paylaşmak istiyorlar. İşte 2024 Ramazan mesajları ile en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı, resimli Hoş Geldin Ramazan ayı kutlama mesajları ve sözleri
Mübarek Ramazan ayı 11 Mart itibariyle başlıyor. Bu mübarek ayı büyük coşku ile karşılayan vatandaşlar yine ellerini semaya yükseltecek, teravih namazları ile camileri dolup taşıracak. En güzel ve görselli Ramazan ayı mesajları ve sözlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan ayı mesajları" araştırmaları yapıyor. İşte 2024 yılına özel Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan ayı mesajları
HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024!
Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.
En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…
Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun.
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım
Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tövbölerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.
On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.