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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan tarihi 2025: Bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak, Ramazan Bayramı tarihleri?

        Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

        Ramazan ayı, İslam dünyasında derin bir manevi huzurun yaşandığı, sabır ve şükür duygularının pekiştiği bir dönemdir. Müslümanlar, oruç tutarak yalnızca fiziksel açlık ve susuzluktan uzak durmazlar, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan, öfke ve kötü sözlerden de kaçınarak içsel bir arınma süreci yaşarlar. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ve sahur ne zaman? İşte, 2025 Ramazan tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:04
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        1

        Ramazan ayı, İslam dünyasında yılın en mübarek ve manevi olarak en özel zaman dilimlerinden biridir. Müslümanlar, bu ay boyunca oruç tutarak sabır, irade ve yardımlaşma duygularını pekiştirirler. Oruç, güneşin doğuşundan batışına kadar yemek, içmek ve diğer dünyevi ihtiyaçlardan uzak durmak anlamına gelir. Ramazan, sadece bir oruç dönemi değil, aynı zamanda sevgi, paylaşma ve toplum dayanışmasının arttığı bir zamandır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

        2

        2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        3

        2025 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

        İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.

        4

        2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        29 Mart 2025: Arife

        30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. gün

        31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. gün

        1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. gün

        5

        2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Üç Aylar olarak bilinenen Receb, Şaban ve Ramazan ayları; Ocak ile başlayacak ve Mart ayı itibarıyla tamamlanacak.

        2025 RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        2025 yılında Receb ayı 1 Ocak'ta başlıyor ve 26 Ocak'ta bitiyor. 26 Ocak aynı zamanda Mirac Kandili olarak idrak edilecek.

        6

        2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Şaban ayı 31 Ocak'ta başlıyor ve 13 Şubat'ta bitiyor. 13 Şubat Perşembe günü ayrıca Berat Kandili olarak idrak edilecek.

        7

        2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

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