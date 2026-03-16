        Ramazan'ın son oruç ve son sahuru ne zaman? Son sahura hangi gün kalkılacak, son teravih namazı ne zaman?

        Son sahur ve son oruç ne zaman? Ramazan'ın son sahuruna hangi gün kalkılacak?

        On bir ayın sultanı Ramazan'ın sonlarına doğru yaklaşırken son sahur ve son oruç araştırmaları hız kazandı. Bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayan Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek. Oruç ibadetini yerine getirmeye devam eden vatandaşlar, 16 Mart bugün itibarıyla 26. orucunu tutuyor. Peki, son sahura hangi gün kalkılacak, Ramazan'ın son orucu ne zaman? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 16.03.2026 - 11:35 Güncelleme:
        1

        2026 yılının Ramazan-ı Şerif ayının son haftasına girilirken, vatandaşlar son sahurun hangi gece yapılacağını merak ediyor. 19 Şubat'tan bu yana oruç ibadetlerini sürdüren binlerce Müslüman, 16 Mart bugün itibarıyla 26. orucunu eda ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi doğrultusunda Ramazan ayının ne zaman biteceği belli oldu. Bu kapsamda "2026 Ramazan'ın son orucu hangi gün tutulacak, son sahur ve son teravih hangi güne denk geliyor?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        RAMAZAN’IN SON SAHURU NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2026 yılının Ramazan ayı 19 Mart günü sona erecek. Bu kapsamda Ramazan’ın son sahuruna 18’ini 19’una bağlayan gece kalkılacak.

        3

        SON ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

        Ramazan’ın son orucu 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak ve aynı gün Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

        4

        SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

        Ramazan ayı boyunca yatsı namazının ardından kılınan teravih namazının sonuncusu, 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı eda edilecek.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2026

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

