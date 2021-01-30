Ramo dizisi 30. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.

Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir. Ramo, büyük patronlar tarafından İstanbul’da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirilir. Kabul etmezse de bütün ailesi yok edilecektir.

Sibel’in hiç bilmediği Gizem adında bir kardeşi vardır ve bir gün birden bire karşısına çıkar. Aslında onu Nehir bulmuştur. Gizem’in Nehir hakkında söyleyecekleri Sibel ve Ramo’yu dehşete düşürür.

Bütün bu karmaşanın içinde Ramo’nun Sibel’e büyük bir sürprizi vardır. Bu sürpriz Sibel’i oldukça mutlu edecektir

RAMO 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.