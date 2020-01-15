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BKM imzalı, Show TV’de dün akşam izleyicileriyle buluşan ve büyük beğeni toplayan Ramo’nun ilk bölümünde heyecan eksik olmadı. İddialı tanıtımlarıyla adından söz ettiren, uzun zamandır merakla beklenen dizi sürprizleriyle izleyenlerden tam not aldı.

Final sahnesinde Boz’un hatasını affetmeyen Cengiz’in aldığı karar üzerine Ramo büyük bir çıkmaza girdi. Cengiz, gözleri önünde Ramo’nun Boz’u öldürmesini istedi. Fakat Ramo, Boz yerine patronu Cengiz Yıldırım ve Halef’i vurarak izleyenleri şok etti.

Ramo, Boz’u seçiyor;

SOSYAL MEDYADA #RAMO KONUŞULDU!

Ramo, dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ABC1 20+'da 7.25 izlenme oranı (rating),15.33 izlenme payı (share),AB’de 6.27 izlenme oranı (rating),13.90 izlenme payı (share) ve Total’de 7.03 izlenme oranı (rating),14.92 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 10 dakika dünyada ise 6 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

RAMO, İSYAN ATEŞİNİN İLK FİTİLİNİ YAKTI!

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verdi. Çalıştıkları aileye karşı isyan etmek isteyen Ramo, ailesinin onayı olmamasına rağmen harekete geçti.

Patronu Cengiz Yıldırım’ın mallarının çalınmasıyla, patronunun kızı Sibel’le birlikte İstanbul’a gitti. Ramo, malın asıl sahiplerine, kendi çaldığını itiraf ederek isyan ateşinin ilk fitilini yaktı. Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel oldu.

“Beni seviyor musun?”

Ramo, Adana’yı yönetmek istiyor;

RAMO, HAYATININ EN ZOR KARARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI!

Ramo tüm zorluklara rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkadaşı Boz, Cengiz’in oğlu Neco’ya saldırdı. Boz’un yaptığı bu hata Ramo’nun tüm planlarını alt üst etti. Ramo, can dostunun yaptığı hata yüzünden, hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldı.

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Show TV’de dün akşam ekran yolculuğuna başlayan Ramo’nun ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Babasının öldüğünü söyleyen Sibel’in kendini kaybettiği ve gözyaşları içinde Ramo’ya silah doğrulttuğu nefes kesen tanıtımda Ramo’nun ailesine gönderilen bomba büyük bir panik yaratıyor. Yaşanan patlama sonrası Ramo’nun neler yapacağı ise merakla bekleniyor.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 2. bölüm tanıtımı: