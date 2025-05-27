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        Haberler Magazin Rapçi Massaka hakkında karar - Magazin haberleri

        Rapçi Massaka tahliye oldu

        Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle 'Massaka' lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Murat İlhan, serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:36
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        Rapçi Massaka hakkında karar
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        'Massaka' ismiyle tanınan rapçi Murat İlhan, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

        EKOL TV'nin haberine göre; Murat İlhan yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.

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