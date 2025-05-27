Rapçi Massaka hakkında karar

Rapçi Massaka tahliye oldu
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle 'Massaka' lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Murat İlhan, serbest bırakıldı
Giriş: 27.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:36
'Massaka' ismiyle tanınan rapçi Murat İlhan, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiası ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
EKOL TV'nin haberine göre; Murat İlhan yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.
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