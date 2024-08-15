Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien karşısında tur peşinde!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak. Bordo-mavililere tur için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Peki, Rapid Wien-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor'un muhtemel 11'i ve maçla ilgili diğer detaylar haberimizde...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e konuk olacak.
Papara Park'ta oynanan i̇lk maçı tek golle kaybeden bordo-mavi̇li̇lere tur bi̇leti i̇çi̇n i̇ki̇ farklı galibiyet gerekiyor.
Trabzonspor, Viyana'daki̇ müsabakayı tek farklı kazanması hali̇nde maç uzatmalara gidecek. 15'er daki̇kalık i̇ki̇ uzatma devresi̇nde de skorun deği̇şmemesi hali̇nde i̇se turu geçen takım, penaltılar sonucunda beli̇rlenecek.
Rapi̇d Wien'e i̇se; Avrupa Li̇gi̇ play-off turu vi̇zesi̇ i̇çi̇n her türlü beraberli̇k ve galibiyet yetecek.
RAPID WIEN-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rapid Wien-Trabzonspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Allianz Stadı'ndaki mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.
SAVIC KADRODA YOK
Trabzonspor'da maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Stefan Savic, sakatlığı nedeniyle Viyana'ya götürülmedi.
ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK
Karadeniz Fırtınası, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Rapid Wi̇en'e elenmesi̇ hali̇nde yoluna UEFA Konferans Li̇gi̇'nde devam edecek. Bu durumda Trabzonspor, St.Gallen - Slask Wroclaw eşleşmesini̇n gali̇bi̇yle Avrupa'nın 3 numaralı kupasının play-off turunda karşılaşacak.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i:
Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Ozan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş